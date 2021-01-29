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    У США в результаті витоку рідкого азоту загинули шестеро осіб

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    У США в результаті витоку рідкого азоту загинули шестеро осіб - У США в результаті витоку рідкого азоту загинули шестеро осіб
    У США в результаті витоку рідкого азоту загинули шестеро осіб

    Троє поранених перебувають у важкому стані, ще п'ятеро мають складні пошкодження

    Щонайменше шестеро осіб загинули внаслідок аварії з витоком рідкого азоту на одному з підприємств на південному сході США.

    За інформацією CNN, інцидент стався в четвер.

    «Шестеро працівників загинули, ще певна кількість доставлена до лікарні після витоку рідкого азоту, який стався в четвер на перероблювальній фабриці в Гейнсвіллі, штат Джорджія», - зазначається в повідомленні.

    Як уточнюється, 12 осіб були госпіталізовані, у тому числі й той, який невдовзі помер в реанімації.

    Троє поранених перебувають у важкому стані, ще п'ятеро мають складні пошкодження. Серед постраждалих – четверо пожежників, які отримали опіки дихальних шляхів.

    За інформацією правоохоронців, вибуху не було, втім причина витоку продовжує розслідуватися.

    Теги: США смерть
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