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    У світі

    Рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства

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    <p>Джо Байдена підтримують 55% опитаних американців</p> - Рейтинг Байдена вже вищий, ніж у Трампа за весь час його президентства

    Джо Байдена підтримують 55% опитаних американців

    Трамп ніколи не набирав більше за 50% в жодному опитуванні в режимі реального часу

    Після президентських виборів у США рейтинг обраного президента Джо Байдена виріс на 6% – до 55% у порівнянні з опитуванням, що проводили до виборів 3 листопада.

    Як пише CNN, Байден популярніший, ніж чинний президент Дональд Трамп був відтоді, як висунув свою кандидатуру в червні 2015 року.

    За даними соцопитування Gallup, рейтинг Трампа після президентських виборів знизився на 3% – до 42%. У Байдена найвищий рейтинг з лютого 2019 року – за два місяці до того, як він оголосив про участь в президентських виборах, він мав 56% підтримки. У Трампа в березні, на початку епідемії коронавірусу в США, було 49% підтримки.

    Соціолог і журналіст CNN Гаррі Ентен нагадав, що Трамп ніколи не набирав більше за 50% в жодному опитуванні в режимі реального часу, а найвищий рейтинг – 50% – отримав за результатами соцопитування Bloomberg News після перемоги на виборах в 2016 році.

    Водночас Байден, за результатами одразу кількох опитувань, проведених в жовтні, набрав понад 50%.

    Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

    Теги: соцопитування США Джозеф Байден Дональд Трамп рейтинг політика вибори у США президент
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