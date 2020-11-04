У США завершилось голосування на президентських виборах

Підрахунок в окремих штатах може затягнутися на кілька днів

Останніми 4 листопада закрилися виборчі дільниці на Алясці

Згідно з підрахунком Голосу Америки, демократ Джо Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.