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    У США завершилось голосування на президентських виборах

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    Підрахунок в окремих штатах може затягнутися на кілька днів - У США завершилось голосування на президентських виборах
    Підрахунок в окремих штатах може затягнутися на кілька днів
    ФОто: The National Guard/Flickr

    Останніми 4 листопада закрилися виборчі дільниці на Алясці

    Згідно з підрахунком Голосу Америки, демократ Джо Байден наразі має 220 голосів виборників, чинний президент Дональд Трамп - 213 голосів виборників. Щоб виграти вибори кандидат повинен отримати просту більшість голосів виборників - 270.

    3 листопада у США розпочалися вибори президента, згідно с соцопитуваннями, демократ Байден має перевагу над Трампом у 10%.

    Трамп перемагає в Техасі, Флориді та Огайо, Байден - в Аризоні, в хитких штатах результат ще встановлюється. У ключовому штаті Пенсильванія підрахунок може затягнутися до декількох днів, але за попередніми даними, там лідирує Трамп.

    Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки. 

     Читайте також: Трамп проти Байдена. Все, що потрібно знати про історію та процедуру президентських виборів у США
    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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