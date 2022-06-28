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    Новини

    У США зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі

    Вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та упали - У США зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі
    Вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та упали
    фото: Associated Press

    Внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги

    В американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок після того, як врізався в самоскид на неконтрольованому переїзді. Про це повідомляє Reuters.

    Внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги.

    Вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та упали в полі вздовж залізничної колії.

    Пасажири евакуювалися з місця аварії через вікна. Незабаром прибули десятки рятувальних машин і кілька вертольотів.

    У мережі почали з'являтися відео з місця залізничної катастрофи.

    Загалом у потягу, який прямував з Лос-Анджелеса до Чикаго, перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу.

    Причини аварії буде встановлювати спеціальна комісія.

    Теги: трагедія США потяг
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    У США зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі