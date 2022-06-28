У США зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі
Внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги
В американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок після того, як врізався в самоскид на неконтрольованому переїзді. Про це повідомляє Reuters.
Внаслідок аварії загинуло троє людей, півсотні потребували медичної допомоги.
#Amtrak #USA pic.twitter.com/xxRDUZg2Ns— Taimour Alkabili QuadiGraf (@TAlkabili) June 28, 2022
Вісім вагонів і два локомотиви зійшли з рейок та упали в полі вздовж залізничної колії.
An #Amtrak train with 255 people on board collided with a dump truck Monday in #Missouri, causing multiple cars to derail and resulting in injuries pic.twitter.com/nN2HVFViEH— Breaking News Worldwide (@FelizKarenP1) June 28, 2022
Пасажири евакуювалися з місця аварії через вікна. Незабаром прибули десятки рятувальних машин і кілька вертольотів.
3 dead, multiple injured after an Amtrak train hits a truck and derails in Missouri— Newsly (@Newsly13) June 28, 2022
Listen on Newsly.#newsly#stopscrollingstartlistening #amtraksouthwestchief #Amtrak #LosAngeles #Chicago #amtrakderail pic.twitter.com/HT5LAaMCeU
У мережі почали з'являтися відео з місця залізничної катастрофи.
BREAKING: An #Amtrak train has derailed after hitting a dump truck near Mendon in central Missouri. Amtrak says there were around 243 passengers onboard with "early reports of injuries."— KAKE News (@KAKEnews) June 27, 2022
Video from Rob Nightingale#KAKEnews pic.twitter.com/rB9QP98mkh
Загалом у потягу, який прямував з Лос-Анджелеса до Чикаго, перебувало 243 пасажири та десяток членів екіпажу.
Причини аварії буде встановлювати спеціальна комісія.