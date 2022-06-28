Британський готельний оператор припиняє діяльність у Росії

Після початку війни в Україні компанія оголосила про зупинення майбутніх інвестицій, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів у Росії

Британський готельний оператор InterContinental Hotel Group, якому належать готелі Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza та Indigo припиняє свою діяльність у Росії. Про це повідомила пресслужба компанії.

«В даний час ми знаходимося в процесі припинення всіх операцій в Росії відповідно до змінних режимів санкцій Великобританії, США і ЄС, а також з постійними проблемами роботи там, що зростають», – йдеться в повідомленні.

Після початку війни в Україні компанія оголосила про зупинення майбутніх інвестицій, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів у Росії та про те, що в майбутньому не мають наміру відновлювати будь-яку інвестиційну чи девелоперську діяльність. Також компанія закрила офіс у Москві.

На початку квітня компанія заявила, що веде переговори з власниками 28 готелів під брендом IHG у Росії щодо комплексних, довгострокових контрактів на управління та франшизи, за якими працюють ці готелі.

Нагадаємо, раніше технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила, що офіційно покидає Росію та Білорусь.Понад 2 місяці тому компанія зупинила роботу в Росії та Білорусі.

Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.