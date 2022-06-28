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    Економіка

    Британський готельний оператор припиняє діяльність у Росії

    Готельний оператор InterContinental Hotel Group припиняє діяльність у Росії - Британський готельний оператор припиняє діяльність у Росії
    Готельний оператор InterContinental Hotel Group припиняє діяльність у Росії
    фото з відкритих джерел

    Після початку війни в Україні компанія оголосила про зупинення майбутніх інвестицій, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів у Росії

    Британський готельний оператор InterContinental Hotel Group, якому належать готелі Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza та Indigo припиняє свою діяльність у Росії. Про це повідомила пресслужба компанії.

    «В даний час ми знаходимося в процесі припинення всіх операцій в Росії відповідно до змінних режимів санкцій Великобританії, США і ЄС, а також з постійними проблемами роботи там, що зростають», – йдеться в повідомленні.

    Після початку війни в Україні компанія оголосила про зупинення майбутніх інвестицій, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів у Росії та про те, що в майбутньому не мають наміру відновлювати будь-яку інвестиційну чи девелоперську діяльність. Також компанія закрила офіс у Москві.

    На початку квітня компанія заявила, що веде переговори з власниками 28 готелів під брендом IHG у Росії щодо комплексних, довгострокових контрактів на управління та франшизи, за якими працюють ці готелі.

    Нагадаємо, раніше технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила, що офіційно покидає Росію та Білорусь.Понад 2 місяці тому компанія зупинила роботу в Росії та Білорусі.

    Офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

    16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.

    Теги: росія окупанти США війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Британський готельний оператор припиняє діяльність у Росії