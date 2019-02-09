Кількість жертв обвалу будинку у Стамбулі зросла до 17



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Наразі 13 осіб перебувають у лікарні, двоє з них у тяжкому стані Фото: Anadolu

Тіла загиблих були вилучені в ході пошуково-рятувальних операцій, що тривають

Число жертв обвалення житлового будинку в Стамбулі досягло 17 осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Anadolu.

«Число загиблих у результаті обвалення будівлі, яке сталося в Стамбулі в середу, зросло до 17», - йдеться в повідомленні.

Тіла загиблих були вилучені в ході пошуково-рятувальних операцій, що тривають. Зазначається, що з-під завалу було вилучено нові тіла загиблих мешканців будинку.

Наразі 13 осіб перебувають у лікарні, двоє з них у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося, що жертв обвалу будинку у Стамбулі вже 14.

Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі обвалився багатоповерховий житловий будинок.

Турецькі ЗМІ з посиланням на мешканців району, де стався обвал, повідомили, що будівлю планувалося знести.