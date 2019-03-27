У Стокгольмі стався вибух, є поранені



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У промисловому районі Валлінгби, недалеко від Стокгольма, 27 березня стався вибух

Двоє постраждалих доставлено до лікарні

В результаті потужного вибуху в промисловій зоні Стокгольма постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє The Sun.

«П'ятеро людей отримали поранення в результаті потужного вибуху, який стався у Швеції цього ранку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, як мінімум, двоє постраждалих доставлено до лікарні.

Вибух прогримів у промисловому районі Валлінгби, недалеко від Стокгольма. За словами свідків, він пролунав близько години ночі за місцевим часом.

Згідно із заявою поліції, було завдано значної шкоди автомобілям і будівлям у районі вибуху, причина якого поки невідома.

Також нагадаємо, що за останню добу у Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки.

Нагадаємо, у Китаї прогримів вибух 21 березня на підприємстві компанії «Цзянсу тяньцзяі» в хімічному промисловому парку міста Янченг. У перші години після трагедії понад 600 осіб з різними пораненнями розмістили в 16 лікарнях.

Кількість жертв від вибуху на хімічному заводі на сході КНР зросла до 78 осіб. При цьому іще 13 поранених перебувають в особливо критичному стані.