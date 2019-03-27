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    У Стокгольмі стався вибух, є поранені

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    У промисловому районі Валлінгби, недалеко від Стокгольма, 27 березня стався вибух&nbsp; - У Стокгольмі стався вибух, є поранені
    У промисловому районі Валлінгби, недалеко від Стокгольма, 27 березня стався вибух 

    Двоє постраждалих доставлено до лікарні

    В результаті потужного вибуху в промисловій зоні Стокгольма постраждали п'ятеро людей.

    Про це повідомляє The Sun.

    «П'ятеро людей отримали поранення в результаті потужного вибуху, який стався у Швеції цього ранку», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що, як мінімум, двоє постраждалих доставлено до лікарні.

    Вибух прогримів у промисловому районі Валлінгби, недалеко від Стокгольма. За словами свідків, він пролунав близько години ночі за місцевим часом.

    Згідно із заявою поліції, було завдано значної шкоди автомобілям і будівлям у районі вибуху, причина якого поки невідома.

    Також нагадаємо, що за останню добу у Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки. 

    Нагадаємо, у Китаї прогримів вибух 21 березня на підприємстві компанії «Цзянсу тяньцзяі» в хімічному промисловому парку міста Янченг. У перші години після трагедії понад 600 осіб з різними пораненнями розмістили в 16 лікарнях.

    Кількість жертв від вибуху на хімічному заводі на сході КНР зросла до 78 осіб. При цьому іще 13 поранених перебувають в особливо критичному стані. 

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