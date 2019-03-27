У Стокгольмі стався вибух, є поранені
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Двоє постраждалих доставлено до лікарні
В результаті потужного вибуху в промисловій зоні Стокгольма постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє The Sun.
«П'ятеро людей отримали поранення в результаті потужного вибуху, який стався у Швеції цього ранку», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, як мінімум, двоє постраждалих доставлено до лікарні.
Вибух прогримів у промисловому районі Валлінгби, недалеко від Стокгольма. За словами свідків, він пролунав близько години ночі за місцевим часом.
Згідно із заявою поліції, було завдано значної шкоди автомобілям і будівлям у районі вибуху, причина якого поки невідома.
Також нагадаємо, що за останню добу у Мексиці стався вибух у майстернях з виробництва піротехніки.
Нагадаємо, у Китаї прогримів вибух 21 березня на підприємстві компанії «Цзянсу тяньцзяі» в хімічному промисловому парку міста Янченг. У перші години після трагедії понад 600 осіб з різними пораненнями розмістили в 16 лікарнях.
Кількість жертв від вибуху на хімічному заводі на сході КНР зросла до 78 осіб. При цьому іще 13 поранених перебувають в особливо критичному стані.