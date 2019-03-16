У суді над Павлом Грибом призначені дебати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На наступних засіданнях 21 та 22 березня будуть дебати

Північно-Кавказький окружний військовий суд на засіданні в п’ятницю відхилив усі клопотання у справі українського політв’язня Павла Гриба і призначив дати дебатів.

Про це повідомив батько Павла Ігор Гриб.

«На наступних засіданнях 21 та 22 березня будуть дебати», – зазначив Ігор Гриб.

Він додав, що сьогодні робоче засідання, суд розглядав клопотання, які подавали адвокат Марина Дубровіна і сам Павло. В усіх клопотаннях, за словами Гриба, суд відмовив.

«Це прогнозовано, вони йдуть своїм шляхом», – зазначив батько Гриба.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Павлу знову викликали «швидку допомогу», зробили укол, але суд не звернув увагу на його поганий стан. На судовому засіданні був присутній представник посла ЄС в РФ і консул України.

Нагадаємо, 18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Директор Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.