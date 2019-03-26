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    У Сумах патрульна отримала умовний термін за знущання над сп’янілим чоловіком

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    У Сумах патрульна отримала умовний термін за знущання над сп’янілим чоловіком
    Скріншот з відео

    Співробітницю поліції позбавили звання «лейтенант поліції» та засудили до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки

    Зарічний районний суд Сум засудив співробітницю патрульної служби поліції до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком на два роки за знущання над сп’янілим чоловіком. Про це повідомила прес-служба прокуратури Сумської області.

    Зокрема, 13 травня 2018 року патрульні поліцейські отримали повідомлення про те, що біля будинку № 10 по вул. Олександра Аніщенка у Сумах на лавці лежить чоловік у нетверезому стані.

    «Прибувши за вказаною адресою, інспектор роти батальйону Управління патрульної поліції в Сумській області застосувала до чоловіка, який не чинив опір, заходи фізичного впливу. Зокрема вона наносила чоловікові удари ногою по правій гомілці, а також наступала взутою ногою на ступню потерпілого», - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що відповідно до рішення суду від 26 березня патрульну визнали винною за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством).

    «Засуджено до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки з позбавленням спеціального звання «лейтенант поліції», - сказано у повідомленні.

    Потерпілий, відповідно до висновків експерта, отримав легкі тілесні ушкодження.

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    Нагадаємо, в травні 2018 року Сумська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження проти патрульних поліцейських у Сумах, які знущалися над чоловіком.

    Комісія Департаменту патрульної поліції після оприлюднення відео знущань над чоловіком вирішила звільнити двох поліцейських.

    Раніше відео, на якому патрульна штовхала нетверезого чоловіка ногою, а поліцейський наступав ногою на пальці, з'явилося у мережі.

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