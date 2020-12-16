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    У світі коронавірус виявили майже у 74 млн людей

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    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,6 млн осіб - У світі коронавірус виявили майже у 74 млн людей
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до понад 1,6 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали майже 52 млн осіб

    У світі станом на 16 грудня коронавірус зафіксували у 73,9 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали 51,9 млн людей.

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    У США зафіксували близько третини усіх нових випадків захворювання коронавірусом 17 143 779 випадків, в Індії 9 932 908 і в Бразилії 6 974 258 випадків. Окрім того, котрий день поспіль до країн з найбільшим поширенням коронавірусу входить Туреччина. Там за минулу добу зареєстрували понад 32 тисячі інфікувань. Бразилія традиційно також не залишає перші місця у рейтингу захворюваності.

    Більше 20 тисяч хворих зафіксували у Росії, Індії та Німеччині.

    Україна тримає 12 позицію серед країн світу за кількістю нових хворих станом на 14 грудня. Також наша держава далеко не відійшла і за числом смертей за вказаний період – 13 місце у світі.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 грудня, зафіксовано зростання нових випадків коронавірусу, хворобу виявили ще у 10 622 людей. Також вчора було госпіталізовано 3 242 особи. Від ускладнень хвороби померли 264 пацієнти, одужало – 12 549 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 919 704 особи; одужало – 535 417 осіб; летальних випадків – 15 744; проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

    Нагадаємо, за тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей.

    Теги: США Україна хвороби коронавірус
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