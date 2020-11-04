У світі коронавірусом заразилися вже майже 48 млн людей

Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 222 683 людей

Від початку пандемії одужало близько 34,5 млн людей

У світі станом на 4 листопада коронавірусом заразилися вже 47 982 409 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало 34 431 514 особи, а кількість померлих зросла до 1 222 683 людей.

Найбільше випадків хвороби зафіксовано в США - 9 млн 383 979 тис. На другому місці Індія – 8 млн 313 876 тис., на третьому – Бразилія – 5 млн 566 049 тис; четверте місце – у Росії (1 млн 661 096 тис.), п'яте - у Франції (1 млн 461 391 тис.). Водночас 31 млн 609 661 тис. пацієнти по всьому світу змогли вилікуватися від коронавірусу.



Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в країні: захворіло – 420 617 осіб, одужало – 176 404 особи, летальних випадків – 7731.