На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19

На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19графіка
19 серпня в області підтвердили 189 нових випадків зараження коронавірусом
У середу, 19 серпня, в Чернівецькій області зафіксували 189 нових випадків зараження коронавірусом. Натомість одужали 59 пацієнтів.
Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Всього 19 серпня в лабораторії досліди 752 зразки на коронавірус.
«Ліжок у медичних закладах хворим поки що вистачить. Але кількість місць у реанімаціях, на жаль, обмежена. Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати людних місць», – написав чиновник.
Він також додав, що «не втрачає надії, що вдасться достукатися до кожного буковинця».
Нагадаємо, 15 серпня в Чернівецькій області виявили рекордну кількість нових заражень – 183 випадки.
До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.
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Всього96403
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Одужали49737
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Хворіють44522
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Померли2144
Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.