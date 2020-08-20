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    Здоров'я

    На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19

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    Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області вже перевищила вісім тисяч - На Буковині – новий антирекорд захворювань на Covid-19
    Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області вже перевищила вісім тисяч

    19 серпня в області підтвердили 189 нових випадків зараження коронавірусом

    У середу, 19 серпня, в Чернівецькій області зафіксували 189 нових випадків зараження коронавірусом. Натомість одужали 59 пацієнтів.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    Всього 19 серпня в лабораторії досліди 752 зразки на коронавірус.

    «Ліжок у медичних закладах хворим поки що вистачить. Але кількість місць у реанімаціях, на жаль, обмежена. Тому продовжую переконувати вас у необхідності носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати людних місць», – написав чиновник.

    Він також додав, що «не втрачає надії, що вдасться достукатися до кожного буковинця».

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    Нагадаємо, 15 серпня в Чернівецькій області виявили рекордну кількість нових заражень – 183 випадки.

    До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

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