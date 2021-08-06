Дерево на вагу золота? У світі бракує лісоматеріалів на нові будівництва

Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років

Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років

Після світового локдауну нові будівництва підвищують попит на лісоматеріали

Ціна на деревину останнім часом різко зросла – світові компанії борються за поставки лісоматеріалів. Після завершення локдауну активно розгортаються нові будівництва, які стрімко підвищують попит. Однак постачальники не в силах задовольнити нові потреби замовників, оскільки у світі перестало вистачати деревини через пожежі. Про це повідомляє ВВС.

Зміни клімату, які сталися по всій планеті, призвели до аномальної спеки та пожеж. Крім того, вони спровокували поширення лісових шкідників, що знищують дерева. Це істотно збільшило навантаження на постачання будівництв деревиною. Британська Федерація торгівлі лісоматеріалами (TTF) заявила, що постачальники зараз працюють цілодобово, однак задовольняти попит в країні все ще важко.