Дерево на вагу золота? У світі бракує лісоматеріалів на нові будівництва
Після світового локдауну нові будівництва підвищують попит на лісоматеріали
Ціна на деревину останнім часом різко зросла – світові компанії борються за поставки лісоматеріалів. Після завершення локдауну активно розгортаються нові будівництва, які стрімко підвищують попит. Однак постачальники не в силах задовольнити нові потреби замовників, оскільки у світі перестало вистачати деревини через пожежі. Про це повідомляє ВВС.
Зміни клімату, які сталися по всій планеті, призвели до аномальної спеки та пожеж. Крім того, вони спровокували поширення лісових шкідників, що знищують дерева. Це істотно збільшило навантаження на постачання будівництв деревиною. Британська Федерація торгівлі лісоматеріалами (TTF) заявила, що постачальники зараз працюють цілодобово, однак задовольняти попит в країні все ще важко.
Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років. Через масштабні лісові пожежі ринок деревини у Північній Америці втратив велику частину продукції. Крім того, Канада скорочує щорічні вирубки, тому що її природні ліси під загрозою пожеж та шкідників. Девід Хопкінс, виконавчий директор TTF, називає ці події головними причинами кризи лісового сектору.
Архітектор компанії Studio Bark, що випускає модульні дерев'яні системи, Уілф Мейнелл повідомляє, що ціна на березову фанеру зросла вдвічі, а вартість стандартних робіт їх фірми – на 25%.
Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».
Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі (