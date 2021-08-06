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    Дерево на вагу золота? У світі бракує лісоматеріалів на нові будівництва

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    Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років - Дерево на вагу золота? У світі бракує лісоматеріалів на нові будівництва
    Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років
    Фото: ukrainefood

    Після світового локдауну нові будівництва підвищують попит на лісоматеріали

    Ціна на деревину останнім часом різко зросла світові компанії борються за поставки лісоматеріалів. Після завершення локдауну активно розгортаються нові будівництва, які стрімко підвищують попит. Однак постачальники не в силах задовольнити нові потреби замовників, оскільки у світі перестало вистачати деревини через пожежі. Про це повідомляє ВВС.

    Зміни клімату, які сталися по всій планеті, призвели до аномальної спеки та пожеж. Крім того, вони спровокували поширення лісових шкідників, що знищують дерева. Це істотно збільшило навантаження на постачання будівництв деревиною. Британська Федерація торгівлі лісоматеріалами (TTF) заявила, що постачальники зараз працюють цілодобово, однак задовольняти попит в країні все ще важко.

    Цього року Швеція зафіксувала найнижчий рівень запасів дерева за 20 років. Через масштабні лісові пожежі ринок деревини у Північній Америці втратив велику частину продукції. Крім того, Канада скорочує щорічні вирубки, тому що її природні ліси під загрозою пожеж та шкідників. Девід Хопкінс, виконавчий директор TTF, називає ці події головними причинами кризи лісового сектору.

    Архітектор компанії Studio Bark, що випускає модульні дерев'яні системи, Уілф Мейнелл повідомляє, що ціна на березову фанеру зросла вдвічі, а вартість стандартних робіт їх фірми на 25%.

    Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

    Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

    Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі (137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджала, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.

    Теги: пожежа США економіка Анталія вітер влада
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    Дерево на вагу золота? У світі бракує лісоматеріалів на нові будівництва