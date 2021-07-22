У світі стався масштабний збій: «лягли» сайти великих авіакомпаній, банків та ЗМІ

Ймовірна причина збою могли стати проблеми в роботі провайдера

Низка сайтів медіа, фінансових установ, ігрових сервісів тощо ввечері в четвер, 22 липня, стали недоступними. Ймовірно, причиною збою могли стати проблеми в роботі популярного DNS-провайдера Akamai. Про це повідомляє The Verge.

Зокрема, недоступними стали сайти банківських установ Barclays, Lloyds, TSB, Halifax, Ally Bank тощо; деяких авіакомпаній – Delta, British Airways, Southwest; ігрових сервісів – Steam, EA, PlayStation, Call of Duty; і ЗМІ – зокрема британських каналів Channel 4 та ITV.

Сервіс DownDetector фіксував тисячі повідомлень про збій у роботі онлайн-ресурсів, передусім у США. Як зазначає The Verge, у деяких американських штатах навіть не працював номер екстреної служби 911 – але незрозуміло, чи пов’язано це з глобальним збоєм.

Збій у роботі сайтів великих компаній. Червона лінія показує динаміку кількості скарг Фото: DownDetector

Спершу причина збою не була зрозуміла, але пізніше про проблеми в роботі повідомив DNS-провайдер Akamai, послугами якого користуються багато компаній. Спершу компанія заявила про «порушення в наданні послуг». Станом на 20:30, заявили в Akimai, проблему було вирішено. Її причину поки не уточнюють: у компанії лише зазначили, що вона не була результатом кібератаки.

DNS-провайдери забезпечують функціонування доменної системи імен (дуже спрощено – відображення назв вебсайтів, наприклад hromadske.ua). Ці провайдери перетворюють такі назви в набір команд, які й скеровують комп'ютер до того чи іншого онлайн-ресурсу.

Це вже другий масштабний збій онлайн за останні два місяці. 8 червня приблизно на годину стала недоступною низка сайтів провідних засобів масової інформації та урядових порталів по всьому світу. Тоді причиною став збій у CDN-провайдері Fastly, який пришвидшує доступ до сайтів у світі.

А у грудні 2020 року масштабний збій тривалістю 45 хвилин стався в роботі сервісів Google. Тоді в компанії причиною цього назвали переповнення внутрішнього сховища. Таким чином, подібні збої не є чимось рідкісним і зазвичай через деякий час розв'язуються.