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    У світі вже 32,4 млн людей заразилися Covid-19

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    За минулу добу, 24 вересня, було зафіксовано вже 12 164 нових випадків захворювання коронавірусом, з них 5 408 у Мексиці, 2 467 в Індії і 1 881 у Бельгії - У світі вже 32,4 млн людей заразилися Covid-19
    За минулу добу, 24 вересня, було зафіксовано вже 12 164 нових випадків захворювання коронавірусом, з них 5 408 у Мексиці, 2 467 в Індії і 1 881 у Бельгії

    Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали

    У світі станом на 25 вересня зареєстрували 32 457 940 випадків коронавірусу. Про це свідчать дані Worldometer.

    Загалом від початку пандемії 988 523 людини померли від коронавірусу і 23 956 712 людей одужали.  

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    За минулу добу, 24 вересня, було зафіксовано вже 12 164 нових випадків захворювання коронавірусом, з них 5 408 у Мексиці, 2 467 в Індії і 1 881 у Бельгії. З 586 нових смертей від хвороби за нову добу 490 припали на Мексику.

    Наразі у країнах з найбільшим поширення коронавірусу ситуація така: у США - 7 185 471 випадок (207 538 летальних випадків), в Індії - 5 818 570 (92 317 смертей), Бразилії - 4 659 909 (139 883 летальних випадків).

    Як повідомлялося, американська компанія розпочинає фінальний етап випробування вакцини від Covid-19 у Великій Британії.

    Також нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 24 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3565 людей. Одужали за минулу добу – 1675 осіб (днем раніше – 1788), померли – 70 осіб (52). Загалом від початку пандемії станом на ранок 25 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 191671 людина, одужали 85133 осіб, летальних випадків – 3827.

    США хвороби вірус коронавірус
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