У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
За деякими даними, Цотне Гамсахурдіа поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей
Цотне Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу
У Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа. За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей, передає «Грузія.Online».
За даними МВС Грузії, інцидент стався нещодавно.
Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу.
За даними МВС, розпочато слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.