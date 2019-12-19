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    У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії

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    За деякими даними, Цотне Гамсахурдіа поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей - У Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії
    За деякими даними, Цотне Гамсахурдіа поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей

    Цотне Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу

    У Тбілісі холодною зброєю важко поранений син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдіа, Цотне Гамсахурдіа. За деякими даними, він поранений в голову і живіт, по іншим - в область грудей, передає «Грузія.Online».

    За даними МВС Грузії, інцидент стався нещодавно.

    Гамсахурдіа уже доставлений до медичного закладу.

    За даними МВС, розпочато слідство за статтею 19-108 Кримінального кодексу Грузії - спроба навмисного вбивства.

     

    МВС Грузія президент
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