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    Грузія, Ізраїль, Болгарія: SkyUp анонсувала нові рейси з Харкова

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    Український лоукостер запустить рейси з Харкова до Грузії, Ізраїлю та Болгарії - Грузія, Ізраїль, Болгарія: SkyUp анонсувала нові рейси з Харкова
    Український лоукостер запустить рейси з Харкова до Грузії, Ізраїлю та Болгарії

    У 2020 році авіакомпанія SkyUp планує запустити рейси до Тбілісі, Батумі, Тель-Авіва і Бургаса

    Авіакомпанія SkyUp Airlines в рамках літньої навігації анонсувала запуск рейсів з Харкова в Батумі, Тбілісі (обидва - Грузія), Бургас (Болгарія) і Тель-Авів (Ізраїль) в березні-червні 2020 року.

    Про це повідомила пресслужба компанії.

    Як повідомляється, зокрема, рейси з Харкова в Батумі стартують 29 травня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по вівторках і п'ятницях. Вартість квитка - від 1,9 тис. Грн в одну сторону без багажу.

    Рейси з Харкова в Бургас заплановані с 2 червня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по вівторках. Вартість квитка - від 1,6 тис. Грн в одну сторону без багажу.

    Рейси з Харкова в Тель-Авів стартують з 29 березня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по четвергах і неділях. Вартість квитка - від 2,4 тис. Грн в одну сторону без багажу.

    Рейси з Харкова в Тбілісі заплановано також з 29 березня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по понеділках і четвергах. Вартість квитка - від 1,8 тис. Грн в одну сторону без багажу.

    Нагадаємо, з 17 жовтня лоукостер SkyUp запустив нові рейси до Праги.

    Раніше повідомлялося, що SkyUp 29 жовтня запустив новий рейс з Харкова у Тбілісі. Перельоти за маршрутом будуть виконуватися по вівторках і п'ятницях, вартість квитків стартує від 1791 грн.

    Також турецький лоукостер Pegasus Airlines навесні 2020 року відкриє новий рейс з Києва до Даламан (Туреччина). Рейс почне польоти 26 квітня 2020 року з аеропорту Жуляни («Київ» імені Сікорського) і буде здійснюватися один раз на тиждень - щонеділі з Даламан і щопонеділка з Києва.

    Туреччина Харків Ізраїль Грузія Болгарія SkyUp
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