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    У світі

    У столиці Грузії відбувся мітинг на підтримку європейського курсу країни

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    На акцію вийшло близько 50 тисяч людей - У столиці Грузії відбувся мітинг на підтримку європейського курсу країни
    На акцію вийшло близько 50 тисяч людей
    Фото: Netgazeti

    Люди вийшли, щоб відсвяткувати головування країни в Раді Європи і висловити підтримку правлячій партії

    У столиці Грузії Тбілісі 14 грудня відбувся багатотисячний мітинг на підтримку європейського курсу країни.

    Про це повідомляє видання «Новости Грузия».

    Зазначається, що на мітингу правлячої партії «Грузинська мрія» зібралося не менше 50 тисяч чоловік. Вони прийшли, щоб відсвяткувати головування країни в Раді Європи і висловити підтримку правлячій команді.

    Учасниками мітингу стали члени, прихильники і активісти «Грузинської мрії», а також державні службовці практично з усіх регіонів Грузії.

    Спікерами мітингу стали члени «Грузинської мрії». На акцію прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, голова правлячої партії Бідзіна Іванішвілі, генеральний секретар партії і мер Тбілісі Каха Каладзе.

    Нагадаємо, ввечері 25 листопада демонстранти у Тбілісі заблокували президента Грузії Саломе Зурабішвілі в ресторані: вона не могла вийти із закладу близько години.

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