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Переговори про ядерну програму. Іран висунув США ультиматум

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Переговори про ядерну програму. Іран висунув США ультиматум
Іран висунув чіткі вимоги щодо продовження обговорення ядерної програми
фото: sarmad.com

Іран назвав умовою переговорів щодо ядерної програми припинення ізраїльських ударів

Іран запропонував проєкт угоди про припинення вогню з Ізраїлем і дав США зрозуміти, що повернеться до переговорів про ядерну програму лише після припинення ударів по країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

«Проєкт угоди про припинення вогню у понеділок вийшов з обговорень з іранськими чиновниками, які ясно дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони повернуться за стіл переговорів і обговорюватимуть свою ядерну програму за умови, що Ізраїль припинить їх бомбардувати», – повідомив американський чиновник.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном про повне припинення вогню. За словами американського лідера, після цього «війна вважатиметься завершеною».

Трамп висловив упевненість, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном триватиме вічно. Водночас Тегеран вважає, що конфлікт з Ізраїлем та його союзниками може затягтися на два роки.

Як повідомлялося, Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я. Згодом армія Ізраїлю зафіксувала пуски ракет з території Ірану попри після оголошення режиму припинення вогню.

 

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Теги: ядерна зброя Ізраїль Іран США

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