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    У Тернополі в очереті знайшли скелет людини

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    <span>Судмедексперт на скелеті виявив залишки одягу та взуття</span> - У Тернополі в очереті знайшли скелет людини
    Судмедексперт на скелеті виявив залишки одягу та взуття

    Поліція вже встановила особу загиблого

    У Тернополі в парку «Топільче» рибалки виявили в очереті скелетоване тіло людини. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області.

    «Скелетоване тіло людини виявили в парку Тернополя «Топільче» рибалки. Неочікувана знахідка лежала в очереті», - йдеться в повідомленні.

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    При попередньому огляді судмедексперт на скелеті виявив залишки одягу та взуття, які свідчили, що це чоловік. Проте, коли вони перевернули тіло, то побачили сумку з усіма документами. Як стало відомо померлий, це мешканець обласного центру, 1954 року народження.

    «За інформацією правоохоронців, в травні 2018 року в поліцію надійшла заява про зникнення родича, який вийшов з дому та не повернувся. Саме його тіло виявили у річці. За зовнішніми ознаками, скелет пролежав у воді близько року», - зазначається в повідомленні.

    Причина смерті наразі не відома, її встановлюватиме судово-медична експертиза. Подія внесена в ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 115 частина ККУ. Триває слідство.

     

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