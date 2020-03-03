У Тернополі жінка віддала шахрайці 350 тисяч, щоб зняти «прокляття» з «брудних» купюр



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Шахрайка сказала жінці покласти гроші під подушку на три дні

Шахрайка заявила, що всі родинні нещастя у жінки – від «брудних» грошей, над якими потрібно провести «ритуал очищення»

У Тернополі жінка втратила 350 тисяч гривень, довірившись шахрайці, яка представилася ворожкою.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наприкінці минулого тижня, коли потерпіла йшла додому, до неї з розмовою підійшла невідома.

Перехожа сказала, що володіє певними знаннями, а також знає про хворобу сина жінки і може допомогти. Тернополянка, у якої дійсно дитина має серйозні проблеми зі здоров'ям, повірила невідомій. Невдовзі до них підійшла ще одна жінка (ймовірна спільниця), якій псевдоворожка також запропонувала допомогу і та охоче погодилася. Шахрайка заявила, що всі родинні нещастя у них – від «брудних» грошей, над якими потрібно провести «ритуал очищення».

Вона сказала жінкам принести гроші, воду та сіль. Коли ті виконали настанову, «ворожка» спакувала гроші у два однакових пакети і почала над ними щось шепотіти. Потім шахрайка повернула пакунки жінкам, сказала їх не відкривати, а покласти під подушку та на третій день принести на те ж місце, аби «завершити процедуру».

У поліції додали, що на третій день тернополянка прийшла на місце запланованої зустрічі, але там нікого не було. Відкривши пакунок, вони виявила в ньому газетні вирізки. 2 березня жінка звернулася у поліцію.

За словами начальника сектору відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Віктора Демчана, інша жінка, яка вдавала клієнтку ворожки – її спільниця. Правоохоронці опрацьовують відеозаписи з камер спостережень та встановлюють підозрюваних та їхнє місце перебування.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до ст. 190 ч. 3 ККУ (шахрайство).

Нещодавно шахрай підробив сім-карту мешканки Тернополя і зняв з її банківського рахунку 13 тис. грн.