Шахрай підробив сім-карту мешканки Тернополя і зняв з її банківського рахунку 13 тис. грн



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Шахрая розшукує поліція

Поліція розкрила нову схему шахрайства: зловмисники телефонують своїм жертвам як представники оператора і просять назвати по три останні номери на які і з яких телефонували, а потім виготовляють нові сім-карти, за допомогою яких списують гроші з банківських карток. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Тернопільської області.

Однією з жертв таких шахраїв стала мешканка Тернополя. За її словами, до неї зателефонував невідомий і назвався представником оператора. Він повідомив, що на лінії ведуться роботи і можливі збої.

«Для того, щоб не втратити сім-карту, попросив жінку продиктувати три останні номери, на які вона дзвонила і три останні, з яких отримувала дзвінки. Чоловік закінчив розмову, а через деякий час сім-карта була заблокована. Деякий час жінка була переконана, що незручності виникли у зв'язку з ремонтними роботами. Але через деякий час пішла в сервісний центр мобільного оператора і з'ясувала, що картка заблокована і на неї виготовили дублікат. Крім цього, з її банківської кредитної картки зняли майже 13 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

Жінка повідомила про подію в поліцію. Шахрая зараз розшукують.