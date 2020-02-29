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    Кримінал

    Шахрай підробив сім-карту мешканки Тернополя і зняв з її банківського рахунку 13 тис. грн

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    Шахрай підробив сім-карту мешканки Тернополя і зняв з її банківського рахунку 13 тис. грн

    Шахрая розшукує поліція

    Поліція розкрила нову схему шахрайства: зловмисники телефонують своїм жертвам як представники оператора і просять назвати по три останні номери на які і з яких телефонували, а потім виготовляють нові сім-карти, за допомогою яких списують гроші з банківських карток. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Тернопільської області.

    Однією з жертв таких шахраїв стала мешканка Тернополя. За її словами, до неї зателефонував невідомий і назвався представником оператора. Він повідомив, що на лінії ведуться роботи і можливі збої.

    «Для того, щоб не втратити сім-карту, попросив жінку продиктувати три останні номери, на які вона дзвонила і три останні, з яких отримувала дзвінки. Чоловік закінчив розмову, а через деякий час сім-карта була заблокована. Деякий час жінка була переконана, що незручності виникли у зв'язку з ремонтними роботами. Але через деякий час пішла в сервісний центр мобільного оператора і з'ясувала, що картка заблокована і на неї виготовили дублікат. Крім цього, з її банківської кредитної картки зняли майже 13 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

    Жінка повідомила про подію в поліцію. Шахрая зараз розшукують.

     

    шахрайство гроші технології Тернопільщина поліція
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