Українців попередили про шахраїв, які називають себе «народним банком»



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Шахраї пропонують купити акції неіснуючого банку

Регулятор заявляє, що інформація, розміщена на сайті Українського народного банку, є шахрайством

Останнім часом в інтернеті і соціальних мережах стрімко поширюється пропозиція інвестувати в акції неіснуючого Українського народного банку, який називає себе «інвестиційний проєкт». Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) у вівторок, 25 лютого, попередила українців про ризики вкладів у подібні структури.

Відзначається, що в Державному реєстрі банків, який ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків, відсутня інформація про Український народний банк.

У Державному реєстрі випусків цінних паперів, який ведеться НКЦБФР, відсутня інформація про державну реєстрацію випуску акцій емітента з таким найменуванням.

За даними НКЦБФР, при спробі купити акції зазначеного проекту через його веб-сайт, користувачеві пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money і оплата в криптовалюті Bitcoin. Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачеві варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично неможливо відстежити і встановити, куди були переведені кошти клієнта.

Крім того, на веб-сайті проекту відсутня будь-яка правова інформація стосовно юридичної особи і підстав надання їм інвестиційних послуг. В особистому кабінеті учасника є посилання на такі розділи, як Документи, Контакти компанії, Умови користування, Політика конфіденційності, але всі вони не працюють.

У зв'язку з цим регулятор заявляє, що інформація, розміщена на сайті Українського народного банку, є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність.

Також повідомляється, що інформація про потенційно протиправну діяльність направлена в правоохоронні органи України.