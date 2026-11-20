У Національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса виявили проблеми з фінансовою та кадровою документацією, виплатами заробітної плати й користуванням державною сценою. Міністерство культури України планує провести службову перевірку діяльності установи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури України.

Що виявило нове керівництво

На початку листопада 2026 року колективу Центру представили нову виконувачку обов'язків генерального директора – культурну менеджерку Крістіну Кісєльовайте. Її призначення стало початком зміни управлінської команди установи.

Під час прийому справ нова керівниця повідомила Міністерству культури про низку проблем, які стосуються організації роботи закладу. За інформацією відомства, зауваження виникли одразу за кількома напрямами:

фінансова, кадрова та господарська діяльність;

документальне оформлення користування державним майном;

облік надходжень і проведення окремих виплат, зокрема заробітної плати;

доступ до документації, майна, ключів та інформаційних систем.

Окрему увагу привернула ситуація з використанням сцени Центру. За даними міністерства, нею користувалися сторонні творчі колективи без укладених договорів оренди.

Також нове керівництво зіткнулося з проблемами під час отримання документації. Установі бракувало окремих фахівців із кадрової та юридичної роботи. Водночас фінансові, кадрові й договірні документи, печатка та доступи до робочих систем були зосереджені в однієї посадової особи.

У день представлення нової керівниці ця посадова особа відмовилася оформлювати кадрові документи, необхідні для її призначення.

Чому затягнулося оформлення нової керівниці

Відсутність доступу до документації ускладнила процедуру оформлення повноважень Крістіни Кісєльовайте в державних установах.

Зокрема, виникли труднощі з реєстрацією керівниці в Єдиному державному реєстрі, податкових органах і Казначействі, а також з отриманням нового електронного підпису.

За інформацією Мінкультури, реєстрацію нової керівниці в Єдиному державному реєстрі вдалося завершити лише 12 листопада.

Міністерство наголошує, що державні культурні установи повинні працювати прозоро, дотримуватися законодавства, належно управляти державним майном та відповідально використовувати бюджетні кошти.

«За результатами службової перевірки буде встановлено обставини, визначено наявність або відсутність порушень, а також сформовано пропозиції щодо їх усунення та подальшого управління установою», – повідомили у відомстві.

Якщо перевірка виявить обставини, які потребують правової оцінки, відповідні матеріали передадуть уповноваженим органам.

Які плани має нове керівництво

Серед першочергових завдань нової команди – завершити прийом справ, відновити повний облік документації та державного майна, а також запровадити прозорі правила користування сценою.

До кінця 2026 року керівництво Центру планує представити програмні пріоритети на 2027 рік. Серед запланованого – підготовка заходів до 140-річчя від дня народження Леся Курбаса, а також розвиток співпраці з театральними колективами й дослідниками.

У Міністерстві культури заявили, що зацікавлені не лише в усуненні можливих порушень, а й у розвитку установи, розширенні партнерств та залученні нової аудиторії. Про результати службової перевірки й подальші рішення щодо роботи Центру обіцяють повідомити додатково.

Історія Центру Леся Курбаса

Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса – державна культурна установа, яка працює у сфері дослідження, розвитку та популяризації українського театрального мистецтва.

Ініціаторкою створення Центру стала театрознавиця та докторка мистецтвознавства Неллі Корнієнко. Установу заснували 12 грудня 1994 року постановою Кабінету міністрів, а діяльність вона розпочала у 1995 році. Корнієнко очолювала Центр упродовж 1995–2012 років.

29 грудня 2025 року Неллі Корнієнко померла у віці 86 років. Вона була заслуженою діячкою мистецтв України, академікинею Національної академії мистецтв України та авторкою понад 350 наукових праць.

Після її смерті питання подальшого керівництва установою набуло особливої актуальності. У листопаді 2026 року Міністерство культури представило колективу нову виконувачку обов'язків директора Крістіну Кісєльовайте.

До слова, ім'я Неллі Корнієнко пов'язане не лише з історією Центру, а й із розвитком українського театрознавства. Вона була дружиною режисера Леся Танюка та досліджувала творчість Леся Курбаса. Раніше «Главком» публікував інтерв'ю з Богданом Струтинським, у якому згадувалася Неллі Корнієнко та її роль у театральному середовищі.