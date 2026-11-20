У жовтні 2021 року українка та іноземець офіційно зареєстрували шлюб у Запоріжжі

Три українки, за версією слідства, організували незаконну передачу новонародженої дитини громадянину Китаю, використавши для цього програму сурогатного материнства. Для реалізації задуму 20-річну українку видали заміж за іноземця, а до репродуктивної клініки подали підроблену довідку про безпліддя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, організацію схеми розпочали ще у 2021 році. Одна з нинішніх підозрюваних запропонувала громадянину Китаю за $6 тис. забезпечити народження дитини в Україні через програму сурогатного материнства, а після цього організувати її вивезення за кордон.

До реалізації задуму жінка залучила посередницю. Та знайшла 20-річну українку, яка погодилася укласти фіктивний шлюб із громадянином Китаю. За реєстрацію шлюбу без наміру створювати сім'ю дівчині пообіцяли $1,5 тис.

У жовтні 2021 року українка та іноземець офіційно зареєстрували шлюб у Запоріжжі. Після цього подружжя звернулося до однієї зі столичних клінік репродуктивної медицини, щоб скористатися програмою сурогатного материнства. Для оформлення необхідних документів українка надала медичну виписку про безпліддя, яка, за даними правоохоронців, була підробленою.

Саме цей документ дав змогу оформити участь у програмі. У травні 2023 року сурогатна мати народила дитину, а її офіційними батьками зареєстрували українку та громадянина Китаю.

Через 12 днів після пологів жінка оформила нотаріальну довіреність на ім'я іноземця. Документ надавав йому право отримати для немовляти документи, необхідні для оформлення громадянства України та закордонного паспорта. За участь у схемі українка отримала від посередниці обумовлену грошову винагороду.

17 червня 2023 року громадянин Китаю виїхав з України разом із дитиною, якій на той момент було приблизно півтора місяця. За версією слідства, саме так організатори реалізували задум із передачею немовляти іноземцю.

Яке покарання загрожує підозрюваним

Трьом жінкам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього за попередньою змовою групою осіб;

ч. 4 ст. 358 – використання завідомо підробленого документа.

За торгівлю людьми щодо малолітньої дитини закон передбачає від восьми до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України. Оперативний супровід забезпечує департамент міграційної поліції. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та роль кожної з підозрюваних.

Інші випадки незаконної передачі дітей іноземцям

Нагадаємо, у серпні 2023 року правоохоронці викрили в Україні масштабну злочинну організацію, яка займалася торгівлею новонародженими дітьми під прикриттям сурогатного материнства. До її складу входили 12 осіб, зокрема керівники приватних медичних клінік у Києві та Харкові. За даними слідства, іноземцям пропонували новонароджених дітей за 50–70 тис. євро.

У жовтні 2025 року в Києві поліція також викрила спробу незаконної передачі новонародженої дівчинки подружжю з Китаю. Дитина народилася від сурогатної матері, однак згодом з'ясувалося, що чоловік, який претендував на батьківство, не є її біологічним батьком. Немовля передали під опіку держави.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у лютому 2026 року стало відомо ще про один випадок: 39-річну киянку підозрювали в незаконному вивезенні новонародженої дівчинки за кордон під виглядом сурогатного материнства. За свою участь у схемі жінка мала отримати 14 тис. євро.