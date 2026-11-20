Новий уряд Латвії має намір підготувати й ухвалити декларацію про «дерусифікацію». Документ має закріпити правові механізми для посилення позицій латиської мови та обмеження використання російської в суспільному житті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал Delfi.

Ініціативу включили до декларації про заплановану діяльність уряду на період повноважень нового парламенту. Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Андрісом Кулбергсом пропонує розробити окремий документ, який визначатиме подальший курс держави щодо використання російської мови.

Згідно з урядовою програмою, декларація має враховувати рекомендації науковців, зокрема істориків і соціолінгвістів. Серед задекларованих цілей – створення правової основи для зміцнення статусу латиської як єдиної державної мови країни.

Водночас у програмі не уточнюється, які саме обмеження планують запровадити, на які сфери вони поширюватимуться та як їх закріплять у законодавстві. Конкретного переліку нових заборон уряд поки не оприлюднив.

Окремий напрям роботи Кабінету міністрів – розширення використання латиської мови в суспільному та інформаційному просторі, а також на робочих місцях. Влада також планує перетворити Центр державної мови на незалежну установу, посиливши його можливості та забезпечивши неупередженість.

Зміни передбачені й для медіасфери. Уряд обіцяє державну підтримку національним, регіональним і діаспорним виданням, які публікують матеріали виключно латиською мовою. Серед пріоритетів – розвиток якісної аналітичної журналістики та різноманітного інформаційного контенту.

Які обмеження російської мови вже діють у Латвії

Нова декларація продовжує мовну політику, яку країна проводить протягом останніх років. Зокрема, Латвія поступово змінює правила використання російської мови в освіті та суспільному мовленні.

У квітні 2024 року уряд Латвії затвердив новий стандарт основної освіти, який передбачає поступове вилучення російської з переліку мов, які школярі можуть обирати як другу іноземну. Діти, які розпочали її вивчення раніше, отримали можливість продовжити навчання до закінчення школи. Надалі учні зможуть обирати другу іноземну мову з переліку мов країн Європейського союзу, Європейської економічної зони та держав, з якими Латвія має відповідні угоди. Російська до цього списку не входить.

Ще одне рішення стосується суспільного мовлення. 1 жовтня 2026 року Сейм ухвалив поправки, які обмежують створення російськомовного контенту Латвійським суспільним ЗМІ (LSM). Із 1 січня 2027 року матеріали російською дозволятимуть лише у виняткових випадках: під час надзвичайної ситуації, запровадження особливого правового режиму або для цілеспрямованого спростування дезінформації, яка загрожує демократії та державі.

Раніше суспільний мовник мав обов'язок створювати контент мовами національних меншин. Після законодавчих змін російська мова більше не матиме такого статусу в його роботі. Водночас вимоги щодо створення матеріалів українською та англійською залишаються.

Скільки жителів Латвії розмовляють російською

За даними Центрального статистичного управління Латвії, у 2022 році майже 38% жителів віком від 18 до 69 років назвали російську рідною мовою. Латиську рідною вважали 64,3% опитаних. Респонденти могли вказувати більше однієї рідної мови.

Російська залишається поширеною в повсякденному спілкуванні, особливо у великих містах країни. Саме мовне питання протягом багатьох років залишається одним із напрямів державної політики Латвії.

Як мовну політику змінюють сусідні балтійські країни

Подібні процеси відбуваються також в Естонії та Литві, хоча підходи цих держав відрізняються.

Естонія у 2024 році розпочала масштабний перехід системи освіти на державну мову. Реформа охопила дитячі садки, перші та четверті класи. Поступово на естонську мову навчання мають перейти всі загальноосвітні заклади. Завершити реформу планують до 2030 року. Російську учні можуть вивчати як іноземну або рідну мову, але вона більше не є мовою викладання в закладах, які перейшли на нову систему.

Литва обрала інший підхід до освіти національних меншин. У країні зберігаються школи, де навчання ведеться, зокрема, російською та польською мовами. Водночас влада заохочує вивчення мов країн Європейського союзу замість російської.

У грудні 2024 року Міністерство освіти Литви повідомило, що у 2025 році не проводитиме шкільну олімпіаду з російської мови. У відомстві пояснили рішення зменшенням інтересу учнів до цієї мови та необхідністю заохочувати вивчення інших іноземних мов.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Латвії затримали колишнього депутата Сейму Олексія Рослікова, який під час парламентського засідання виступав російською мовою та заявляв, що вона «наша». Правоохоронці розслідували справу щодо можливого надання допомоги Росії та розпалювання національної ворожнечі.