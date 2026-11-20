Росія атакувала медзаклад у Харкові: є постраждалі
Удар ворожого безпілотника пошкодив лікарню
Російські окупанти атакували безпілотником медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару постраждали четверо людей, у будівлі вибито понад 50 вікон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
«Ворог завдав удару по медичному закладу у Шевченківському районі. Попередньо є постраждалі», – написав Терехов.
За словами мера, обстеження місця російського обстрілу триває.
Раніше Терехов повідомляв про удар по медичному закладу та попередньо заявляв про постраждалих. Згодом він уточнив кількість поранених і масштаби пошкоджень.
Попередні атаки на Харків
Російські війська останніми днями неодноразово атакували Харків. Увечері 19 листопада ворожий безпілотник ударив поблизу зупинки громадського транспорту в Салтівському районі. Постраждали семеро людей, серед них двоє підлітків. Пошкоджень зазнали торговельні павільйони та аптека.
Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російський безпілотник «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу в Шевченківському районі. Згодом окупанти атакували Слобідський район міста.
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