Інформація про кількість поранених, характер пошкоджень та обставини атаки наразі уточнюється

Російські окупанти атакували безпілотником медичний заклад у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару постраждали четверо людей, у будівлі вибито понад 50 вікон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

«Ворог завдав удару по медичному закладу у Шевченківському районі. Попередньо є постраждалі», – написав Терехов.

За словами мера, обстеження місця російського обстрілу триває.

Раніше Терехов повідомляв про удар по медичному закладу та попередньо заявляв про постраждалих. Згодом він уточнив кількість поранених і масштаби пошкоджень.

Попередні атаки на Харків

Російські війська останніми днями неодноразово атакували Харків. Увечері 19 листопада ворожий безпілотник ударив поблизу зупинки громадського транспорту в Салтівському районі. Постраждали семеро людей, серед них двоє підлітків. Пошкоджень зазнали торговельні павільйони та аптека.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російський безпілотник «Молнія» влучив у будівлю дитячого навчального закладу в Шевченківському районі. Згодом окупанти атакували Слобідський район міста.