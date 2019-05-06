У Литві почалося дострокове голосування на президентських виборах



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Голосувати можна з 8 до 20 години у всіх муніципалітетах

Дострокове голосування триватиме з 6 по 10 травня

У Литві сьогодні, 6 травня, почалося дострокове голосування на президентських виборах і на референдумі в зв'язку з поправками до статей конституції щодо скорочення кількості членів Сейму та розширення інституту подвійного громадянства.

Про це повідомляє 15min.lt.

Дострокове голосування триватиме з 6 по 10 травня. Голосувати можна з 8 до 20 години у всіх муніципалітетах.

У день виборів, 12 травня, виборці можуть голосувати лише на своїх дільницях.

У разі необхідності другий тур відбудеться 26 травня, разом з виборами до Європарламенту.

За одним з останніх опитувань, на перше місце в президентських перегонах піднялася Інгрида Шимоніте - 26,2% (у березні 24,8%), другим йде Гітанас Науседа - 24,6% (27,9%).