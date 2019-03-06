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    У Великобританії назвали терміни підготовки відповіді НАТО на російські ракети

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    У Великобританії назвали терміни підготовки відповіді НАТО на російські ракети

    В якості відповіді 29 країн Альянсу розглядають кроки як оборонного, так і наступального характеру

    У Міноборони Великобританії заявили, що опрацювання НАТО відповідних заходів на розміщення Росією заборонених ракетним договором США і РФ озброєнь займе від шести до дев’яти місяців. Про це повідомляє Sky News.

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    Як повідомляється, в якості відповіді 29 країн Альянсу розглядають кроки як оборонного, так і наступального характеру. У Міноборони заявили, що РФ порушувала умови ДРСМД близько 5 років і вже розмістила заборонені договором ракети на території Європи.

    Після шести-дев’яти місяців ми отримаємо від НАТО конкретну позицію. Це (відповідь, - ред.) може включати або не включати в себе розміщення нових наземних ракет в Європі, але так чи інакше ми повинні прийняти підсумкове рішення, як саме варто відповісти на нову загрозу, яку представляє Росія", − йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 4 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про припинення ракетного договору.

    Як повідомлялось,  заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

    Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

    Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

    Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.
    Пізніше в США заявили, що розпочнуть процес ліквідації договору про ракети 2 лютого. Днями в Росії представили ракету 9М729, яку вимагає ліквідувати Вашингтон. Після цього в Держдепартаменті заявили, що демонстрація озброєння не переконала Штати в дотриманні Росією умов договору.

    Джерело: РБК-Україна

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