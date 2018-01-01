У Великому каньйоні розбився туристичний гелікоптер

Вертоліт здійснював прогулянковий рейс над каньйоном - однієї з головних туристичних пам'яток США

В американському штаті Аризона розбився гелікоптер, який виконував туристичний рейс над національним парком «Гранд-Каньйон». Як повідомляє ВВС, на борту перебували щонайменше семеро людей, троє із них загинули. Вертоліт Eurocopter EC130 «розбився за нез'ясованих обставин у Великому каньйоні» і зазнав сильних пошкоджень,



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Національний парк «Гранд-Каньйон» у США

Вертоліт здійснював прогулянковий рейс над каньйоном - однієї з головних туристичних пам'яток США

В американському штаті Аризона розбився гелікоптер, який виконував туристичний рейс над національним парком «Гранд-Каньйон».

Як повідомляє ВВС, на борту перебували щонайменше семеро людей, троє із них загинули.

Вертоліт Eurocopter EC130 «розбився за нез'ясованих обставин у Великому каньйоні» і зазнав сильних пошкоджень, повідомив представник федерального управління цивільної авіації США.

За його словами, жертвами катастрофи стали троє людей, щонайменше ще четверо поранені.

Стан постраждалих невідомий, зазначив в інтерв'ю місцевому телеканалу диспетчер департаменту з надзвичайних ситуацій.

Вертоліт здійснював прогулянковий рейс над каньйоном - однієї з головних туристичних пам'яток США.

Вертоліт розбився наприкінці суботи, 11 лютого. Зараз шукають ще одного або двох людей, які також могли постраждати під час падіння вертольота на землю.

Розслідуванням цієї справи займуться федеральне управління цивільної авіації США і національна рада з безпеки на транспорті США.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» у неділю розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив.