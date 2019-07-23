У Венесуелі повідомили про нові випадки відключення світла



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Блекаут у Венесуелі

Нові випадки відключення електрики зафіксовані в Каракасі і низці штатів Венесуели

Мер венесуельського столичного муніципалітету Барута Дарвін Гонсалес повідомив у Twitter, що знову сталося відімкнення електрики в цілій низці районів, що знаходяться в його віданні.

Опозиційний телеканал TVVenezuela, своєю чергою, стверджує, що нові випадки відключення електрики зафіксовані в Каракасі і низці штатів Венесуели після успішного проведення відновлювальних робіт.

Напередодні повідомлялося, що в Венесуелі знову сталося масове відімкнення електрики. Вимкнення електроенергії сталося увечері 22 липня в ряді районів столиці Венесуели, Каракасі, і ще 15 штатах.

Раніше у Венесуелі навесні відбулося щонайменше чотири масштабні відключення електрики за місяць.

7 березня через аварії на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в більшості штатів. Наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 венесуельських штатів, стався 25 березня. Третє масштабне відключення електроенергії увечері 29 березня торкнулося Каракаса та інших великих міст, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.

Венесуельський уряд вважає перебої з електропостачанням в країні результатом саботажу з боку США і опозиції. Опоненти ж називають причиною відключень знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.

Офіційний Вашингтон оголосив санкції проти двох високопоставлених чиновників режиму Мадуро в Венесуелі, які через свої корупційні дії посприяли колапсу у сфері електроенергетики, що стало результатом масштабних блекаутів у країні.