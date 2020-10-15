Столичні школи підуть на канікули з 21 жовтня



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Столичні школярі продовжують навчання в умовах епідеміологічних обмежень

У Києві на коронавірус хворіють 610 школярів

Станом на 15 жовтня на карантин закриті п'ять шкіл, чотири дитячих садки та 78 груп у дошкільних навчальних закладах. На дистанційному навчанні - 594 класи столичних шкіл. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Щодо навчального процесу в столиці. На канікули столичні школярі підуть із 21 жовтня», - сказав він.

«На сьогодні в місті закриті на карантин п'ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів: три школи в Печерському районі та по одній в Оболонському і Подільському районах. На дистанційному навчанні загалом 594 класи у 186 школах. Хворих на коронавірус школярів у Києві – 610. Хворіють і 412 педагогів», - повідомив мер.

Він зазначив, що в дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 78 груп у 68 садках. На карантин зачинені чотири садочки. Зокрема, за останні дні, додалися два садки в Святошинському районі. Наповненість дітей у дитсадках столиці сьогодні – понад 57%.

Нагадаємо, закладам загальної середньої освіти уряд рекомендував установити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а закладам професійної та вищої освіти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, окрім тих, які не можуть цього зробити.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялось, за минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.