У Верховному Суді прокоментували прийняття закону про мову



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«Відновлення історичної справедливості»

Свого часу наш народ заплатив дуже високу ціну за можливість спілкуватись українською. Про це йдеться на сторінці Верховного Суду України у «Фейсбук».

«Пам’ятаймо, що за останні 400 років українці пережили понад 100 різних заборон рідної мови, - йдеться у заяві найвищої судової інстанції держави. - Тому ухвалення закону про мову є відновленням історичної справедливості. Тепер українська мова надійно оберігатиметься державою – Верховна Рада України прийняла Закон України № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Друзі, радіймо, бо наше право говорити українською віднині захищене Законом!», - резюмували у Верховному Суді.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.

Зазначимо, що «Опозиційний блок» зареєстрував у Раді проект постанову про скасування результатів голосування за мовний закон. Цим самим, ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не можуть підписати цей закон до розгляду цієї постанови. Відповідно, цей закон не може набрати чинності.

Вже відомо, що постанову від Опоблоку, яка блокує закон про мову, розглянуть 30 квітня. Віце-спікер Ірина Геращенко впевнена, що у постанови «немає шансів пройти сесійну залу, відразу спікер підпише закон й передасть на підпис президенту»

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