У Відні пікетували посольство Росії через агресію на Азові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ

Активіст Євген Ложкін підкреслив, що лише нові санкції можуть примусити до миру путінський режим

У Відні представники української громади та друзі України з інших держав влаштували акцію протесту через збройний напад РФ на українські кораблі у Керченській протоці.

Біля будівлі посольства РФ в Австрії зібралися декілька десятків людей.

Учасники протесту з національною символікою та плакатами «#РосіяатакуєУкраїну» (#RussiaattacksUkraine), «Україно, Грузія з тобою» («Ukraine, Georgia is with you»), «Росія, дай Україні спокій» («Russia, leave Ukraine alone!»), «Путлере, забери руки від України» («Putler, hands off from Ukraine») вигукували «Stop Russian aggression!» («Зупиніть російську агресію!»). Також вони тримали зроблені просто на місці проведення акції паперові кораблики синього та жовтого кольорів. Учасники протесту заспівали під будівлею дипустанови країни-агресора гімн України.

«Участь в акції взяли переважно представники української громади у Відні, але також були присутні австрійці, наші друзі з «Пан'європейського руху», були і друзі України з Грузії, а також з Польщі. Всі ми прийшли під російське посольство, щоб висловити протест у зв’язку з черговим актом агресії, який відбувся у басейні Чорного моря. Ми вимагаємо, що росіяни повернули захоплені українські кораблі та взятих у полон моряків. Також міжнародна спільнота має відреагувати посиленням санкцій проти РФ через цю відкриту збройну агресію», - заявила одна зі співорганізаторів акції, голова віденського «Центру українських ініціатив» Олександра Саєнко.

Вона додала, що українці Відня будуть звертати увагу австрійського суспільства на те, що відбувається в Україні, яка зазнала агресії з боку РФ.

Інший співорганізатор акції, активіст Євген Ложкін підкреслив, що лише нові санкції можуть примусити до миру путінський режим, який, атакувавши українські кораблі поблизу Керченської протоки, розпочинає нову війну проти України. «Ми хотіли показати РФ, а також і Австрії, що нам, етнічним українцям, які живуть в Австрії, не байдуже, що відбувається в Україні. Ми все бачимо і все розуміємо, хто є агресор і хто його покриває», - зазначив він.

Представниця грузинської громади Австрії Саломе Саладзе зазначила, що грузини приєдналися до акції, аби висловити солідарність з Україною, яка зазнає агресії з боку РФ. «Ми в Грузії пережили таку саму ситуацію в 2008 році. І тому ми розуміємо, що це таке, коли Росія хоче окупувати якусь країну. Грузія завжди стоїть з Україною, і ми цю боротьбу обов’язково виграємо. Сподіваюся, що Євросоюз нам також допоможе в цьому, у тому числі, посиленням санкцій проти агресора», - заявила вона.

Присутній на акції генеральний секретар громадсько-політичної організації «Пан'європейський рух-Австрія» Райнгард Клучек також засудив дії Росії у районі Керченської протоки, назвавши їх актом агресії. За його словами, Європа має примусити Росію повернутися на шлях правової держави та діяти відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 з 24 затриманих українських військових моряків. Їх відправили в СІЗО на два місяці.

Джерело: Укрінформ