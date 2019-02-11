У відповідь на прицільний вогонь підрозділ Нацгвардії знищив бойову броньовану машину окупантів



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Відстань до цілі була близько двох кілометрів

У відповідь на прицільний вогонь підрозділ Нацгвардії зі складу Об'єднаних сил знищив бойову броньовану машину противника. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Командир розрахунку станкового протитанкового гранатомета з позивним «Шторм» розповів про той день та знищення військової техніки противника. Цей підрозділ Національної гвардії України виконує завдання на Північному напрямку у складі Операції об’єднаних сил. Під час розвідувального польоту безпілотного літального апарату було виявлено місце дислокації бойової техніки ворога, яка почала вести вогонь по українських підрозділах.

«Противник постійно проявляє активність по всій лінії зіткнення на нашій ділянці, але ми ворожий вогонь швидко гасимо. Нашим завданням було знайти бронегрупу, одна з машин якої відкрила вогонь по наших позиціях. Після відкриття вогню у небо було піднято безпілотний літальний апарат для виявлення ББМ противника. Підрозділ БПЛА відразу передав нам інформацію і ми приготувалися до бою. У той день і погода зіграла на руку, і розрахунки були проведені точно та швидко. Відстань до цілі була близько двох кілометрів. Ми працювали не по позиціях, а по техніці, яку вони залучили проти нас, і ми її знищили. Я думаю, вони почали панікувати після такої несподіванки, тому що бойова машина – не солдат в окопі», – розповідає «Шторм», командир розрахунку СПГ.

Командир також поділився враженнями та доповнює, що після успішного бою відчуття кожного разу різні, адже одна справа, коли ти працюєш з живою силою, а інше – коли по техніці, яка стоїть у тилу ворога.

«Ми виконали завдання і це головне», – каже військовий.

Заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ генерал-лейтенант Володимир Пеньков під час зустрічі з особовим складом подякував гвардійцям за службу та нагородив відзнаками.

Раніше повідомлялось, що Харківський бронетанковий завод провів модернізацію понад сотні Т-64 зразка 2017 року, цих машин достатньо для переозброєння цілої танкової бригади.