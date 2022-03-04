У Вінниці визначили заклади освіти, де можуть прийняти біженців

Люди, які тікають з гарячих точок України, можуть пережити біду у Вінниці

У Вінниці створили майже дві тисячі місць у тринадцяти закладах освіти, де можуть прийняти біженців. Про це інформує Вінниця.info.

Заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович розповіла, що людей, які виїжджають із гарячих точок України, можуть нагодувати, дати їм теплі речі, облаштувати місця для ночівлі. Громадянам, яким необхідне тимчасове поселення, потрібно звернутись до контактних осіб. У разі відсутності місць в одному закладі – телефонуйте в інші.

Перелік закладів освіти Вінниці, які приймають біженців:

Центр професійно-технічної освіти №1

Адреса: вул. Сергія Зулінського, 27

Контактна особа – Надія

+38 098 53 99 027

Вище художнє професійно-технічне училище №5

Адреса: вул. Лебединського,13

Контактна особа – Діна

+38 097 87 10 726

Вище професійне училище №7

Адреса: вул. Київська, 118

Контактна особа – Інна

+38 097 239 27 91

Вище професійне училище №11

Адреса: вул. Чехова, 12

Контактна особа – Вікторія

+38 096 701 16 45

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище

Адреса: вул. Стрілецька, 5

Контактна особа – Микола

+38 067 327 83 78

Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості

Адреса: вул. Ватутіна, 72

Контактна особа – Оксана

+38 097 369 99 01

Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну

Адреса: проспект Юності 10/23

Контактна особа – Володимир

+38 068 004 59 81

Школа №5

Адреса: вул. Богдана Ступки, 18

Контактна особа – Галина

0935639673, 0973270940

Школа №6

Адреса: вул. Стрілецька, 12

Контактна особа – Тетяна

+38 097 931 50 28

Ліцей №31

Адреса: вул. Богдана Ступки, 13

Контактна особа – Оксана

+38 098 420 92 32

Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ

Адреса: вул. Чорновола, 3

Контактна особа – Ірина

+38 096 726 24 14

Вінницький державний університет ім. Коцюбинського

Адреса: вул. Острозького, 32

Контактна особа - Людмила

+38 098 934 51 54

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова: гурт. №1

Адреси: вул. Блока, 32, №3 вул. Блока, 30, №4 вул. Блока. 34, №5 вул. Д. Галицького, 60, №6 вул. Д. Галицького, 58

Контактна особа – Віталій

+38 097 210 62 71

Додамо, що Вінниччина поповнила ряди областей, які розмістили на своїй території борди з «напрямком» доріг, аби налякати ворога.

Нагадаємо, що в центрі Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів.