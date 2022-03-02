У центрі Вінниці переселенка агітувала за «руський мір»

У «активістки» вилучили телефон із записами ворожого змісту

Сьогодні, 2 березня, у Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів. Про це інформує пресслужба поліції Вінницької області.

Жінка висловлювала гасла на підтримку Росії. «У прихильниці «руського міра», переселенки з Донецька, вилучили телефон, записи ворожого змісту із закликом до знищення українців. Правоохоронці проводять перевірку. Дякуємо громадянам, що повідомляєте нам важливу інформацію. Спільними зусиллями поборемо ворога», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що в селах Вінницької громади знешкоджують диверсантів.