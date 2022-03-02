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    У центрі Вінниці переселенка агітувала за «руський мір»

    Неадекватна жінка висловила підтримку окупантам - У центрі Вінниці переселенка агітувала за «руський мір»
    Неадекватна жінка висловила підтримку окупантам
    фото: поліція Вінниччини

    У «активістки» вилучили телефон із записами ворожого змісту

    Сьогодні, 2 березня, у Вінниці поліція затримала переселенку з Донецька, яка в центрі міста здійснювала пропагандистську роботу, агітуючи за окупантів. Про це інформує пресслужба поліції Вінницької області.

    Жінка висловлювала гасла на підтримку Росії. «У прихильниці «руського міра», переселенки з Донецька, вилучили телефон, записи ворожого змісту із закликом до знищення українців. Правоохоронці проводять перевірку. Дякуємо громадянам, що повідомляєте нам важливу інформацію. Спільними зусиллями поборемо ворога», – йдеться у повідомленні поліції.

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    Нагадаємо, що в селах Вінницької громади знешкоджують диверсантів.

    Теги: Росія переселенці війна Україна
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    У центрі Вінниці переселенка агітувала за «руський мір»