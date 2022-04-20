У заблокованому Маріуполі з'явився зв'язок – радник мера

Люди у заблокованому місті можуть передати про себе звістку рідним за допомогою Viber

У Маріуполі який тривалий час перебуває у повній блокаді російських окупантів, з'явився мобільний інтернет. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Щоправда, зв'язок нестійкий і не покриває усе місто.

«У районі «Метро» та «Порт-Сіті», також в районі колишнього «АТБ» на Східному систематично з’являється інтернет», – написав Андрющенко.

Він також додав, що зараз у Маріуполі найпростіший перевірений спосіб вийти на зв’язок – це використовувати мобільний месенджер Viber.

«Намагайтесь зв’язатись з близькими та знайомими. Розповідайте їм правду про окупацію, що ніхто їх не кинув та не зрадив. І що ми всі чекаємо їх тут з самою теплою турботою», − наголосив радник мера міста.

Нагадаємо, напередодні радник мера Маріуполя не підтвердив інформацію про людей під завалами лікарні.

До цього були підозри, що під завалами могли опинитися діти.