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    На Закарпатті фіскали нарахували вже 33 мільйонери

    • Розсилка
    На Закарпатті фіскали нарахували вже 33 мільйонери

    Четверо громадян задекларували майже 68 млн грн, двоє отримали дохід від продажу майна, один – інвестиційний прибуток та ще один громадянин задекларував заробітну плату у розмірі 6 млн грн

    За оперативною інформацією, з початку року податкові декларації про отримані доходи у 2018-му подали 33 мільйонери. Про це повідомили у прес-службі ДФС області.

    Зокрема, четверо громадян задекларували майже 68 млн грн, двоє отримали дохід від продажу майна, один – інвестиційний прибуток та ще один громадянин задекларував заробітну плату у розмірі 6 млн грн.

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    Крім того, семеро фізичних осіб підприємців, подали декларації і прозвітували про доходи, які отримали як громадяни. Більшість, а саме 5, отримали дохід від продажу нерухомого майна, один – інвестиційний прибуток і ще один більше одного мільйона отримав від здачі майна в лізинг та отриманий спадок.

    Водночас 22 фізичні особи підприємці задекларували чистий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

    Загалом мільйонери отримали майже 156 млн грн доходу, з яких буде сплачено більше 11 млн грн ПДФО та понад 1 млн військового збору.

    Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, триває до 1 травня цього року.

    Нагадаємо, у січні 2019 року 335 громадян задекларували доходи понад 1 млн грн, отримані у 2018 році.

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