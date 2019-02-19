На Закарпатті фіскали нарахували вже 33 мільйонери



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Четверо громадян задекларували майже 68 млн грн, двоє отримали дохід від продажу майна, один – інвестиційний прибуток та ще один громадянин задекларував заробітну плату у розмірі 6 млн грн

За оперативною інформацією, з початку року податкові декларації про отримані доходи у 2018-му подали 33 мільйонери. Про це повідомили у прес-службі ДФС області.

Зокрема, четверо громадян задекларували майже 68 млн грн, двоє отримали дохід від продажу майна, один – інвестиційний прибуток та ще один громадянин задекларував заробітну плату у розмірі 6 млн грн.

Крім того, семеро фізичних осіб підприємців, подали декларації і прозвітували про доходи, які отримали як громадяни. Більшість, а саме 5, отримали дохід від продажу нерухомого майна, один – інвестиційний прибуток і ще один більше одного мільйона отримав від здачі майна в лізинг та отриманий спадок.

Водночас 22 фізичні особи підприємці задекларували чистий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

Загалом мільйонери отримали майже 156 млн грн доходу, з яких буде сплачено більше 11 млн грн ПДФО та понад 1 млн військового збору.

Кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, триває до 1 травня цього року.

Нагадаємо, у січні 2019 року 335 громадян задекларували доходи понад 1 млн грн, отримані у 2018 році.