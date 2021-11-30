  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Підрозділи МВС України почали масштабні навчання біля кордону з Білоруссю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Волині розпочались масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції &laquo;Полісся&raquo; - Підрозділи МВС України почали масштабні навчання біля кордону з Білоруссю

    На Волині розпочались масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся»

    фото: Нацгвардія

    Учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруському кордоні

    На Волині розпочались масштабні навчання підрозділів системи МВС України в межах спеціальної прикордонної операції «Полісся». Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій

    Зазначається, що 30 листопада поблизу села Дольськ Камінь-Каширського району Волинської області відбулися спільні штабні тренування, в яких брали участь керівництво МВС, підрозділи охорони державного кордону та ЗСУ, формування ДСНС та правоохоронних органів.

    Учасники навчань відпрацювали алгоритм дій з реагування на ситуації, що можуть виникнути на українсько-білоруському кордоні. Зокрема, йдеться гуманітарні задачі, а саме: надання допомоги, встановлення пунктів тимчасового перебування людей та пунктів обігріву.

    Підрозділи ДСНС також відпрацювали дії з ліквідації вибухонебезпечних предметів на окремих ділянках.

    Згідно з повідомленням, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський був задоволений результатом.

    «У ході навчань ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України», – сказав очільник МВС.

    Нагадаємо, на днях українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото).

    Читайте також:
    Теги: Білорусь МВС міністр ДСНС Волинська область навчання Україна кордон Денис Монастирський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Підрозділи МВС України почали масштабні навчання біля кордону з Білоруссю