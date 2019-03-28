У Запоріжжі підлітки закидали камінням вікна пасажирських поїздів



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Інцидент трапився на перегоні між станціями «Запорізька Січ» та «Дніпробуд-2»

На перегоні між станціями «Запорізька Січ» та «Дніпробуд-2» у Запоріжжі правоохоронці разом із залізничниками затримали хуліганів, які неодноразово кидали каміння у вікна пасажирського поїзда Київ-Запоріжжя. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Як зазначили в прес-службі компанії, групу підлітків доставили до районного відділу поліції для подальшого з’ясування обставин.

Крім того, 4 березня цього року на перегоні Баришівка – Бориспіль біля Києва із зупиночної платформи «Травнева» невідомі закидали камінням вантажний поїзд під час руху. Вони розбили лобове скло та травмували помічника машиніста.

Як додали в УЗ, згідно зі ст. 277 Кримінального кодексу України, умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, рухомого складу, засобів зв'язку чи сигналізації тощо караються штрафом від 50 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У швидкісних потягах «Інтерсіті» з 2012 року було замінено 557 вікон на 5,5 млн грн через те, що їх розбивали вандали.

Зазначимо, що 2016 рік вандали завдали залізничній галузі понад мільйон гривень збитків.