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    У Запоріжжі у фермера вкрали понад півмільйона гривень

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    У Запоріжжі у фермера вкрали понад півмільйона гривень
    Фото: Укрінформ

    Група невідомих у масках та з предметами, схожими на зброю проникли до будинку фермера. Погрожуючи йому та його сім’ї розправою злочинці вкрали понад 70 тис. грн та понад $20 тис., зброю, ювелірні вироби, авто

    На Запоріжжі пограбували фермера. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    У Мелітопольському районі Запорізької області група невідомих у масках та з предметами, схожими на зброю проникли до будинку фермера. Погрожуючи йому та його сім’ї фізичною розправою злочинці вкрали понад 70 тис. грн та понад $20 тис., зброю, ювелірні вироби, автомобіль.

    Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

    Як повідомлялось, за останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули троє власників великих сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або через деякий час після трагедій господарства загиблих загадковим чином перереєстрували.

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