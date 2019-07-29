У Запоріжжі у фермера вкрали понад півмільйона гривень



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Фото: Укрінформ

Група невідомих у масках та з предметами, схожими на зброю проникли до будинку фермера. Погрожуючи йому та його сім’ї розправою злочинці вкрали понад 70 тис. грн та понад $20 тис., зброю, ювелірні вироби, авто

На Запоріжжі пограбували фермера. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

У Мелітопольському районі Запорізької області група невідомих у масках та з предметами, схожими на зброю проникли до будинку фермера. Погрожуючи йому та його сім’ї фізичною розправою злочинці вкрали понад 70 тис. грн та понад $20 тис., зброю, ювелірні вироби, автомобіль.

Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як повідомлялось, за останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули троє власників великих сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або через деякий час після трагедій господарства загиблих загадковим чином перереєстрували.