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    Три вбивства фермерів на Дніпропетровщині. Зеленського просять втрутитися

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    За останній квартал сталися три вбивства, з дуже схожими рисами організації злочинів - Три вбивства фермерів на Дніпропетровщині. Зеленського просять втрутитися
    За останній квартал сталися три вбивства, з дуже схожими рисами організації злочинів

    На Дніпропетровщині вбивають фермерів і відбирають їхні підприємства – голова Агро-Продовольчої Ради Слободяник

    За останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули троє власників великих сільськогосподарських підприємств. Незадовго до або через деякий час після трагедій господарства загиблих загадковим чином перереєстрували.

    Про це голові Агро-Продовольчої Ради Івану Слободянику розповіли родичі загиблих, повідомляє АgroРolit.

    «Те, що відбувається в Дніпропетровській області складно описати словами. Справжнісінький кримінал, організований місцевими злочинними угрупованнями, які швидше за все пов'язані з місцевою владою. За останній квартал три вбивства, з дуже схожими рисами організації злочинів. У всіх випадках злочинці діяли за одним алгоритмом: знаходять підприємство з 4-5 тисячами га землі, через підставних реєстраторів і за допомогою підроблених документів перереєстрували, а законних власників вбивають, інсценуючи самогубство або нещасний випадок», – заявив Іван Слободяник.

    Так, в селі Попасне Дніпропетровської області після незаконної перереєстрації підприємства його керівник був знайдений повішеним. До цього йому пропонували продати підприємство на увазі загрози рейдерського захоплення. Аудіо-записом цієї розмови мала теща загиблого, через деякий час її тіло виявили в басейні власного будинку.

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    Аналогічна трагедія сталася в селі Новопавлівка на кордоні з Донецькою областю. 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину так і не виявили. Через місяць, 10 липня, після перереєстрації у підприємства з'явився новий власник.

    Іван Слободяник звернувся до президента України Володимиру Зеленському та майбутніх народних депутатів України із закликом взяти розслідування під особистий контроль і домогтися справедливого покарання для винних.

    «Ми не можемо повернути життя цим людям, але ми можемо хоча б повернути справедливість, щоб підприємства повернулися до їх сім'ям. Я закликаю усіма можливими способами поширити цю інформацію. Резонанс і жорсткий громадський контроль не дадуть спустити розслідування на гальмах», – сказав Слободяник.

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