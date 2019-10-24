У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону



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Фото: Нацполіція

Наркотики відправили на експертизу, а зловмисники встановлюються

Поліцейські в Шевченківському районі Запоріжжя виявили нарколабораторію з виготовлення наркотичних засобів, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«23 жовтня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння в Шевченківському районі міста Запоріжжя функціонує підпільна нарколабораторія, в якій виготовляється наркотичний засіб метадон», - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Нацполіції в середу ввечері.

Поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до організації діяльності нарколабораторії.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - підсумували в поліції.

Також напередодні працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції в Київській області, слідче управління спільно з працівниками прокуратури регіону затримали трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.