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    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону

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    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону
    Фото: Нацполіція

    Наркотики відправили на експертизу, а зловмисники встановлюються

    Поліцейські в Шевченківському районі Запоріжжя виявили нарколабораторію з виготовлення наркотичних засобів, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

    «23 жовтня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння в Шевченківському районі міста Запоріжжя функціонує підпільна нарколабораторія, в якій виготовляється наркотичний засіб метадон», - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті Нацполіції в середу ввечері.

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    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону
    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону
    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону
    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону
    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону
    У Запоріжжі виявили підпільну лабораторію з виготовлення метадону

    Поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до організації діяльності нарколабораторії.

    «Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - підсумували в поліції.

    Також напередодні працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління поліції в Київській області, слідче управління спільно з працівниками прокуратури регіону затримали трьох осіб, які ґрунтовно підозрюються у продажу наркотиків.

     

    Запоріжжя наркотики
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