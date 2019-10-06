Те, що сьогодні ми тут – абсолютно правильне рішення, – Петро Порошенко на Всеукраїнському віче «Зупинемо капітуляцію»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Єврорейська Солідарнтість» Петро Порошенко приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані «Зупинемо капітуляцію». Фото Facebook Петра Порошенка

Порошенко прокоментував заяви щодо розведення військ

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Єврорейська Солідарнтість» Петро Порошенко приєднався до Всеукраїнського віче на Майдані «Зупинемо капітуляцію».

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною поспілкувався з учасниками акції, киянами та гостями міста, які прийшли на Майдан Незалежності.

«Народ знає, що робити. І те, що сьогодні народ так проводить неділю – це означає, що він знає, що робить і він дуже любить Україну», – зазначив п’ятий президент України.

«Формула Штайнмаєра» написана в Кремлі, до неї приліпити прізвище Штайнмаєра і Штайнмаєр не знав... І ніхто зміст цієї формули не знає і після того, як події відбуваються зараз – і знати не буде», – сказав Петро Порошенко, відповідаючи на запитання людей.

«Це чисто російський сценарій», – підкреслив він.

«Ми все правильно робимо. І те, що ви сьогодні тут – це абсолютно правильне рішення», – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також прокоментував заяви щодо розведення військ.

«Особливо зараз, коли вони кажуть, що вони збираються відступати по всій лінії – це точно ні з військової, ні з політичної точки зору робити не можна», – сказав він.

Люди скандували «Порошенко!» та фотографувались з п’ятим президентом України. Петро Порошенко разом з людьми заспівали гімн України.

Сьогодні на Майдані Незалежності відбулося віче «Зупинимо капітуляцію!».

Нагадаємо, дипломатичний радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв пояснив, в яку пастку Зеленський загнав Україну.

Як повідомлялося, в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.