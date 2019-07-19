У Зеленського анонсували перезапуск антикорупційних органів



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Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Олександр Корнієнко: У нас є метою не пересаджати півкраїни, а відновити справедливість, аби люди почали довіряти правоохоронній системі, судам

Мета партії «Слуга народу» - не пересаджати півкраїни, а відновити справедливість, аби люди почали довіряти правоохоронній системі, судам. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання, наскільки часто президентській партії пред’являють претензії, що вони досі нікого не посадили.

«На кожній зустрічі запитують. Ми були нещодавно на одній зустрічі, і моя колега Анастасія Красносільська робила невелику доповідь про нашу реформу антикорупційних органів, прокуратуру і так далі. До нас після цього підійшли кілька мерів малих міст і напівжартома почали питати, що ми ж посадки, мабуть, не з них почнемо, а вище. У нас є метою не пересаджати півкраїни, а відновити справедливість, аби люди почали довіряти правоохоронній системі, судам», - зазначив Корнієнко.

На зауваження про те, що суди, НАБУ, ДБР і САП залишаться в тій же комплектації, в якій були сформовані при минулій владі, оскільки у «Слуги народу» дуже обмежені можливості щодо кадрових змін, Корнієнко відповів, що у штаба є план, як їх реформувати включно з персоналіями.

«Верховна Рада буде реформувати самі процедури призначення, щоб зміна керівництва в деяких організаціях була простішою, в деяких – навпаки складнішою. Треба ж виходити з мети, а мета – щоб все запрацювало. Якщо воно не працює в нинішній конфігурації, то треба її міняти», - резюмував керівник штабу «Слуги народу».

Нагадаємо, заступник глави Офісу резидента Руслан Рябошапка повідомляв, що Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ та САП і пообіцяв подати до Ради законопроєкт про перезавантаження НАБУ і САП, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати