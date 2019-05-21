Восени з Києва до Осло встановлять пряме авіасполучення



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Польоти авіакомпанії «Скандинавські авіалінії» за маршрутом «Київ-Осло» будуть виконуватися тричі на тиждень щовівторка, щочетверга та щосуботи з 26 жовтня

Авіакомпанія «Скандинавські авіалінії» (SAS) започатковує у жовтні 2019 року прямий авіарейс «Київ-Осло». Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

За даними прес-служби, польоти авіакомпанії «Скандинавські авіалінії» за маршрутом «Київ-Осло» будуть виконуватися тричі на тиждень щовівторка, щочетверга та щосуботи, починаючи з 26 жовтня 2019 року.

Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк висловив окрему вдячність керівництву авіакомпанії SAS та компанії-оператора цивільних аеропортів Норвегії Avinor за рішення використовувати у назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею - Kyiv.

«Для тисяч українських і норвезьких підприємців та інвесторів, студентів та науковців, представників культури та спорту, громадських діячів та державних службовців, членів української громади в Норвегії та їхніх рідних в Україні започаткування незабаром прямого авіасполучення між Україною та Норвегією є дуже радісною та довгоочікуваною новиною», - відзначив Яцюк.

Він також додав, що успіху майбутнього авіарейсу «Київ-Осло» сприятиме безвізовий режим між Україною та Норвегією.

Як повідомлялося, авіасполучення відновлено: «Мотор Січ» запускає регулярні рейси Київ-Ужгород.

Нагадаємо, національний авіаперевізник Великої Британії, авіакомпанія British Airways оголосила про припинення рейсів з Лондона до Києва.

Раніше авіаперевізник Yanair скасував виконання рейсів ді Львова в Барселону (Іспанія).