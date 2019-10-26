Пенсіонери в Росії спробували відкрити сейф і влаштували вибух



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За фактом події проводиться перевірка

У квартирі одного з житлових будинків Новокузнецька (Кемеровська область) прогримів вибух і спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу регіонального Управління МВС РФ.

За інформацією телеканалу, займання почалося після того, як двоє пенсіонерів, 63-річна господарка помешкання і її 66-річний двоюрідний брат, спробували відкрити сейф, що залишився від її померлого чоловіка.

Після відкриття сейфу, відбувся вибух, сталася пожежа на площі 30 квадратних метрів, з будинку було евакуйовано 30 мешканців.

В результаті інциденту пенсіонери були доставлені в лікарню у важкому стані з різними травмами, а один з прибулих на місце пожежників отримав термічний опік.

За фактом події проводиться перевірка.

Нагадаємо, військовослужбовець у Забайкальському краї Росії застрелив 8 товаришів по службі у військовій частині в селищі Горний, ще двоє солдатів дістали поранення.