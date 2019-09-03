У Житомирській області масово гине риба



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Екологи оцінили збитки в понад мільйон гривень

У забрудненій річці Хомора на Житомирщині виявили мертву рибу, збитки від чого оцінені у понад 1 млн 240 тис. грн.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу у Facebook.

«31 серпня в річці Хомора вже зафіксовано масову загибель водних живих ресурсів. У зазначене місце викликано працівників поліції з метою проведення слідчих дій. Спільно з працівниками Рибоохоронного патруля та громадськості підраховано кількість загиблої риби. Працівниками Державної екологічної інспекції Поліського округу за результатами проведених підрахунків загиблих водних живих ресурсів проведено розрахунок заподіяної шкоди, яка становить 1 млн 240 тис. 393 грн», - йдеться у дописі.

Зазначається, що про забруднення річки Хомора в смт Першотравенськ з боку Хмельницької області повідомили на «гарячу лінію» інспекції.

Зокрема, під час обстеження басейну річки там виявили забруднення води, яка мала сірий колір, а також спостерігалося у верхньому шарі води масове скупчення риби, яка хапала повітря.

В Держекоінспекції додають, що матеріали за цим фактом передадуть до правоохоронних органів з метою долучення до кримінального провадження.

Як повідомлялося, у річці Случ в Барнівському районі вже кілька разів з початку року виявляли мертву рибу, що пов’язують зі скидами з Понінківської картонно-паперової фабрики у Хмельницькій області.