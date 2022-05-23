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    Через напад рашистів постраждали чи загинули вже понад 600 українських дітей

    Через напад рашистів постраждали чи загинули вже понад 600 українських дітей
    фото: twitter/Podolyak

    Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини

    Унаслідок військового вторгнення Росії в Україні поранення дістала вже 431 дитина, ще 232 дитини загинули. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «Більше ніж 663 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 232. Зросла кількість поранених – 431», – йдеться у повідомленні.

    Зокрема, 21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення семирічна дівчинка.

    За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області (145), Київській (116), Харківській (102), Чернігівській (68), Херсонській (49), Луганській (48), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), у Києві (16) та у Житомирській області (15).

    «Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – наголосили у прокуратурі.

    Окрім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 травня

    Теги: росія окупанти діти війна Офіс Генерального прокурора вбивство обстріл бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Через напад рашистів постраждали чи загинули вже понад 600 українських дітей