Через напад рашистів постраждали чи загинули вже понад 600 українських дітей

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 232 дитини

Унаслідок військового вторгнення Росії в Україні поранення дістала вже 431 дитина, ще 232 дитини загинули. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Більше ніж 663 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 232. Зросла кількість поранених – 431», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, 21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області отримала поранення семирічна дівчинка.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області (145), Київській (116), Харківській (102), Чернігівській (68), Херсонській (49), Луганській (48), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), у Києві (16) та у Житомирській області (15).

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – наголосили у прокуратурі.

Окрім того, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.